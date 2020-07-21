Пулково вошел в топ-10 аэропортов по пассажиропотоку в июне

Пулково вошел в топ-10 аэропортов по пассажиропотоку в июне
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский аэропорт Пулково вошел в топ-10 аэропортов Европы и России по пассажиропотоку в июне 2020 года. За месяц он обслужил около 435 тыс. человек.

Предварительные итоги рейтинга аэропортов по пассажиропотоку подвели аналитики оператора Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столице».

Пулково попал в первую десятку и обошел такие крупные аэропорты как Хитроу, Мюнхен и Осло.

В лидерах Пулково остается второй месяц подряд. В мае петербургский аэропорт занял восьмое место по пассажиропотоку, опередив аэропорты Рима и Бергена. Через Пулково за месяц прошли 136 тыс. 355 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский региональный трафик Пулково полностью восстановился. С 1 по 19 июля пассажиропоток аэропорта составил более 400 тыс. пассажиров, что аналогично показателям прошлого года.

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