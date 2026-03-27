В Петроградском районе обсудили вопросы защиты прав детей

В Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялось заседание профильной комиссии, на котором рассмотрели индивидуальные дела несовершеннолетних, в том числе детей иностранных граждан.

На территории Северной столицы состоялось заседание районной комиссии, посвященное вопросам защиты прав несовершеннолетних. Мероприятие провел глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Он подчеркнул, что подобная деятельность требует особой вовлеченности, поскольку каждое разбирательство связано с конкретными жизненными обстоятельствами и личной историей ребенка.

Участники встречи изучили обстоятельства дел в отношении детей и их официальных представителей, а также обсудили меры профилактической направленности. Одной из ключевых тем стал контроль за нахождением в черте города несовершеннолетних иностранных граждан совместно с их семьями. Помимо этого, члены комиссии затронули вопросы организации учебного процесса для таких детей и прохождения ими обязательной аттестации.

В ходе заседания были подведены итоги социально-психологического тестирования, проведенного среди учащихся школ района в 2025 году. Основное внимание уделялось выявлению степени риска вовлечения подростков в потребление психоактивных веществ.

Как отметил глава администрации, работа комиссии не ограничивается только оперативным реагированием на уже возникшие сложности. Приоритетным направлением он назвал опережающую работу, направленную на оказание своевременной помощи, поддержку семей и формирование среды, в которой каждый ребенок сможет рассчитывать на защиту и чувство собственной значимости.