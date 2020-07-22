Очевидцы спорят о числе пострадавших пешеходов после ДТП на Просвещения

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешеходов. На месте работают спасатели и медики.

Дорожный инцидент случился сегодня, 22 июля, на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Симонова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам одних очевидцев, в результате наезда пострадали два пешехода. Другие говорят, что под колесами авто оказалась женщина, которая переходила дорогу по «зебре».

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Днепровской улице легковушка впечаталась в дом после ДТП с каршерингом. Обе машины в результате аварии оказались серьезно повреждены.