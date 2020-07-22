Ремонт фасадов в Кронштадте завершится ко дню ВМФ

Здания на проспекте Ленина в Кронштадте. Фото: google.maps

Здания на проспекте Ленина в Кронштадте. Фото: google.maps

В Кронштадте часть фасадов, ремонт которых запланирован на 2020 год, отремонтируют ко дню ВМФ 26 июля.

В Кронштадте до конца года планируется отремонтировать 30 фасадов домов, из которых 21 здание относится к историческим памятникам.

Речь идет о реставрации зданий, расположенных в центре города. Работы идут на улицах Советская, Коммунистическая, Красная, Ленина и других. Ремонт половины фасадов должны завершить ко дню ВМФ. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

На вторник, 21 июля, готовность первого этапа работ составляла 80%. Замглавы Петербурга поручил местным властям проследить за качеством выполняемых работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сампсониевском отремонтируют Дом молодежи к 2021 году. На данный момент специалисты занимаются расчисткой фасадов, а также заменой перекрытий.