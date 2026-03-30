Завод в Шушарах готовится к выпуску отечественных машин

В Санкт-Петербурге представили новые модели легковых автомобилей российского бренда «Джеланд».

Подготовка к выпуску автомобилей завершается в Шушарах на площадке бывшего завода GM. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. По его словам, проект реализуется при участии бизнеса, городского правительства, федерального центра и зарубежных партнеров.

На предприятии уже изготовлен первый сварной кузов, специалисты активно проводят пусконаладочные мероприятия в окрасочном цехе. Как уточнил Поляков в своем Телеграм-канале, на следующей неделе начнется один из ключевых технологических процессов, который приблизит старт производства полного цикла. Мощность завода после выхода на проектные показатели составит до 100 тысяч автомобилей ежегодно.

Поляков отметил, что Северная столица последовательно усиливает свои позиции в качестве одного из ведущих центров отечественного автомобилестроения. По его оценке, запуск производства автомобилей под маркой «Джеланд» станет важным этапом на пути обеспечения технологической независимости страны.