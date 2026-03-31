Авиакомпания «Россия» обновила расписание из-за ограничений на полеты в Пулково

Представители авиакомпании «Россия» сообщили о временных изменениях в расписании рейсов из-за введенных ограничений на прилет и вылет в аэропорту Пулково.

Корректировки коснулись рейсов, запланированных на 31 марта. Перевозчик переносит время отправления, объединяет некоторые направления и отменяет часть полетов.

Также в компании рекомендовали пассажирам заранее уточнять актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло. При отмене рейса специалисты советуют не приезжать в аэропорт и воспользоваться возможностью переоформления или возврата билетов, порядок которых размещен на сайте компании, сообщает Москва.ру.

Представители компании сообщили, что службы перевозчика переведены на усиленный режим работы, а пассажирам оказывают обслуживание по установленным авиационным правилам. Компания заявила, что предпринимает все необходимые меры для снижения возможных неудобств клиентов.