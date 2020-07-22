В Петербурге выявлено еще 28 смертей от COVID-19

За последние 24 часа в Северной столице зафиксировали новые смерти от коронавирусной инфекции. Всего в городе от коронавируса умерли 1862 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Петербурге. За минувшие сутки было подтверждено еще 28 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Также за день на наличие инфекции в организме обследовали 14962 человека.

За время пандемии в городе было выявлено почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Диагноз после полного выздоровления сняли 22613 пациентам.

Всего по России 21 июля зарегистрировали 165 смертельных случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 15 тысяч человек. Под наблюдением специалистов находятся 2,016 тыс. человек