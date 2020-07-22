Отремонтированная школа в Сергиево примет учеников 1 сентября

Вместе с началом учебного года в поселке Сергиево открывается школа №414, в которой сейчас завершается ремонт.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, школа действует в историческом здании 1955 года постройки, которое давно нуждалось в реконструкции из-за несоответствия современным требованиям. Там решили пристроить два крыла, не нарушая стиль здания. В пристройках появится 25-метровый бассейн и новый спортзал, где смогут заниматься не только ученики, но и местные жители.

Кроме того, в школе появятся спортплощадка, пандус, два лифта, а также электрические подъемники при входе в здание и в бассейне.

Напомним, что в 2019 году в Красносельском районе появились четыре новых детских сада, одна школа и три медучреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вновь начали работать 65 спортивных школ.