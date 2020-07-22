«День Д», посвященный Довлатову, пройдет в Петербурге 5-6 сентября

В Петербурге 5 и 6 сентября будет проходить фестиваль «День Д». В этом году его посвятят «бронзовому веку» русской культуры.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на руководителя проекта Анастасию Принцеву, формат фестиваля, посвященного дню рождения писателя Сергея Довлатова, будет зависеть от обстановки по коронавирусу в городе. Организаторы хотят привлечь современников Довлатова, например Дмитрия Бобышева и Александр Гениса, которые проживают в Штатах и смогут принять участие в мероприятии онлайн.

Из-за пандемии в этом году скорее всего не будут ставить уличную сцену, однако экскурсии и квесты пока никто не отменял.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге в августе пройдет средневековый фестиваль. Военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге» пройдет в Ленинградской области с 19 по 23 августа.