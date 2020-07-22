В Ленобласти вандалы испортили памятник боевой полуторке

Пока что злоумышленников не удалось задержать.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось в деревне Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области. Там вандалы испортили памятник боевой полуторке, которая помогала солдатам воевать во время ВОВ. Они разбили окна, помяли двери и крыши. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к поиску злоумышленников, но пока что никого не задержали.

Отмечается, что совсем недавно автомобиль отреставрировали, а территорию вокруг памятника благоустроили. Специалисты будут вынуждены снова восстанавливать полуторку – они надеются справиться в кратчайшие сроки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандалы, «обезглавившие» Дзюбу, задержаны в Подмосковье. Все произошло в Подольске. Четыре приятеля не смогли пройти мимо металлической фигуры Дзюбы.