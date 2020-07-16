Вандалы, «обезглавившие» Дзюбу, задержаны в Подмосковье

Вандалы, &#171;обезглавившие&#187; Дзюбу, задержаны в Подмосковье
Артем Дзюба "остался без головы" в Подольске. Фото: ФК "Зенит"

В подмосковном Подольске задержали вандалов, обезглавивших алюминиевую фигуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на источник, сотрудники правоохранительных органов уже допрашивают похитителей головы капитана сборной России по футболу. По данным источника, ущерб оценивается в несколько десятков тысяч рублей.

Все произошло в Подольске. Четыре приятеля не смогли пройти мимо металлической фигуры Дзюбы. Один из них оторвал фигурке голову, пока другой справлял малую нужду. Это засняли камеры видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спартак» и «Зенит» поссорились из-за «полового акта» Дзюбы и Азмуна. В сеть попало видео, на котором футболисты Артем Дзюба и Сердар Азмун слишком радуются победе над «Краснодаром».

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