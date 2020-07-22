Звезда «Интернов» решил бросить все и уехать в Лондон

Актер работает там официантом в ресторане русской кухни.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Новостью делится Teleprogramma.pro. Актер Дмитрий Шапакоис, получивший популярность после съемок в сериале «Интерны», решил уйти из кинематографа и переехать в Лондон. Там артист сначала работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан русской кухни. Он заверил, что пока не планирует навсегда забывать об актерской карьере – иногда Шапакоис ездит в Москву ради проб на новые роли в кино и спектакля.

Актер признался, что ушел из известного сериала, так как боится всегда ассоциироваться только с ним.

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