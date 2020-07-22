В России хотят повысить цену на водку

В России хотят повысить цену на водку
Водка подорожает с начала 2021 года. Фото: Pixabay

Минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов вырастут.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем говорится в приказе, который опубликован на портале нормативно-правовых актов. Министерство финансов России планирует повысить минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Речь идет о водке, коньяке, бренди.

Так, водку можно будет купить минимум за 238 рублей, что на восемь рублей больше, чем сейчас. Коньяк подорожает на 13 рублей, а бренди на девять. В ведомстве заверили, что таким образом хотят бороться с контрафактной продукцией. Стоимость алкоголя должна увеличиться уже с 1 января 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на молоко в Ленобласти вырастут к концу 2020 года.

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