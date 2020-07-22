Футболка Ещенко, намекающая на его отношение к «Зениту», продана за 230 тыс. рублей

На ней изображен медведь и оскорбительная надпись.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров. Он заявил, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко передал ему скандальную футболку с изображением медведя. Футболист надел ее в качестве протеста после поражения своей команды в матче с «Зенитом». За свой поступок Ещенко получил дисквалификацию, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ребров решил выставить футболку на аукционе на странице Spartak Street Style в Instagram. Ее приобрели за 230 тысяч рублей – деньги переданы в благотворительный фонд игрока «Своими глазами».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак». СМИ писали, что футболисту сделали выгодное предложение.