Футболка Ещенко, намекающая на его отношение к «Зениту», продана за 230 тыс. рублей

Футболка Ещенко, намекающая на его отношение к &#171;Зениту&#187;, продана за 230 тыс. рублей
Ещенко показал свое отношение к происходящему. Фото: Instagram

На ней изображен медведь и оскорбительная надпись.

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров. Он заявил, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко передал ему скандальную футболку с изображением медведя. Футболист надел ее в качестве протеста после поражения своей команды в матче с «Зенитом». За свой поступок Ещенко получил дисквалификацию, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ребров решил выставить футболку на аукционе на странице Spartak Street Style в Instagram. Ее приобрели за 230 тысяч рублей – деньги переданы в благотворительный фонд игрока «Своими глазами».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак». СМИ писали, что футболисту сделали выгодное предложение.

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