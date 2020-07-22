Высоцкая перестала есть, чтобы очистить и восстановить организм

К ней также присоединился супруг.

Об этом стало известно 22 июля. О своей голодовке телеведущая Юлия Высоцкая рассказала журналу Tatler. Она заявила, что уже на протяжении многих лет соблюдает индуистский пост экадаши. В его рамках нужно отказаться от еды на 11-й день после полнолуния и новолуния. Это делают для очищения и восстановления организма. Высоцкая призналась, что во время режиме самоизоляции много проводила времени с семьей и жила на даче. Ей было непросто голодать, так как от скуки хотелось перекусить, но телеведущую поддерживал супруг, и они справились.

«За компанию, как известно, все делается легче»,

— заявила телеведущая.

Высоцкая подчеркнула, что хотела скорее вернуться к привычному темпу жизни, а с другой стороны очень рада, что появилось время на родных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович призналась, что голодает.