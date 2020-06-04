Анна Семенович призналась, что голодает

Артистка таким образом борется с лишним весом. Ей удалось попрощаться с тремя килограммами.

Об этом стало известно 4 июня. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что борется с лишним весом при помощи лечебного голодания. Звезда призналась, что опыт стал для нее «крутым пинком», чтобы продолжать идти к своей цели. За четыре дня голодания Семенович сбросила три килограмма. В скором времени врач собирается переводить артистку на диетическое питание, чтобы певица могла не переживать за свою форму после пандемии.

Семенович также рада поддержке со стороны поклонников, которые подбадривают ее в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалась, что Анна Семенович показала себя с тремя подбородками. Она задалась вопросом: не появится ли у нее лишний вес после режима самоизоляции? Поклонники по-разному отреагировали на пост звезды.