Анна Семенович показала себя с тремя подбородками

Анна Семенович показала себя с тремя подбородками
Семенович пошутила над поклонниками. Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Поклонники испугались, увидев ее амплуа.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем рассказала певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте. Артистка показала шуточный снимок, на котором виднеются три подбородка. Она задалась вопросом: не появится ли у нее лишний вес после режима самоизоляции? Поклонники по-разному отреагировали на пост звезды. Кто-то посмеялся, отметив, что сам не отходит от холодильника, а кто-то попросил Семенович так больше их не пугать.

«Разве можно так пугать? Меня чуть кондрашка не хватила!»

— написал один из поклонников.

Комментаторы также пошутили на тему того, что Семенович наконец выложила снимок без фотошопа, то есть показала себя настоящую.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семенович презирает мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей. Певица заявила, что по ее меркам такие мужчины не зарабатывают совсем.

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