Семенович презирает мужчин с зарплатой в 100 тыс. рублей

Певица заявила, что по ее меркам такие мужчины не зарабатывают совсем.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем певица Анна Семенович рассказала в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». Она призналась, что постоянно общается с богатыми мужчинами, которые ее разбаловали. Она потратила в один момент столько денег, что могла бы уже купить дом на Рублевке, призналась артистка. Семенович также заявила, что один из ее мужчин отдал ей квартиру в центре Москвы. Так что женщина привыкла к хорошей жизни и опускать планку не собирается.

Она добавила, что подумывает не возвращаться на сцену после декрета, поэтому хочет мужа, которые сможет обеспечить ей безбедную жизнь. Мужчин, которые зарабатывают 100 тысяч рублей, она даже не рассматривает.

«Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше и привыкла к определенному уровню жизни»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщаюсь, что Семенович набрала 40 килограммов на самоизоляции.