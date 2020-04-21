Семенович набрала 40 килограммов на самоизоляции

Певица выпустила ролик, в котором показала свои лишние килограммы.

Об этом стало известно 21 апреля. Певица Анна Семенович выложила видео в своем Instagram-аккаунте. Она показала, как бы выглядела, если набрала 40 килограммов. Девушка после примерки образа распечатала фотографию себя полной и повесила на холодильник, чтобы не переедать лишний раз. Артистка попросила подписчиц держать себя в руках и не злоупотреблять едой. По какой-то причине Семенович порассуждала о вреде блинов, хотя Масленица уже прошла.

В комментариях фанатки отметили, что действительно начали больше есть, сидя дома. Их беспокоит эта проблема и они поблагодарили Семенович за мотивацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семенович побрила налысо своего возлюбленного. Артистка освоила новую для себя профессию – теперь она еще и барбер.