Семенович побрила налысо своего возлюбленного

Семенович побрила налысо своего возлюбленного
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Артистка освоила новую для себя профессию – теперь она еще и барбер.

Об этом стало известно 8 апреля. Видеозапись процесса стрижки появилась в Instagram-аккаунте певицы и актрисы Анны Семенович. На ней знаменитость стрижет возлюбленного и шутит о том, что теперь у нее есть все: и лысый мужчина, и новая профессия. В разговоре с «7дней.ru» артистка призналась, что они поспорили – знакомый должен был сварить ей кофе, чтобы тот «не убежал». Ничего не вышло, поэтому Семенович выбрала такое шуточное наказание.

Поклонники решили, что артистка показала своего возлюбленного, но сама звезда никак не комментирует их догадки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович показала поклонникам, как правильно мыть руки. Однако внимательные подписчики заметили несколько недочетов в показанной процедуре.

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