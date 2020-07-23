Павел Прилучный возмутился из-за интереса к его личной жизни

Он в жесткой форме попросил не задавать ему вопросов о возлюбленной.

Об этом стало известно 22 июля. Актер Павел Прилучный не выдержал и ответил одному из поклонников на вопрос о личной жизни под постом в Instagram. Он написал, что его роман касается только его самого и интересовать других не должны. Артист призвал всех, кому нравится копаться в чужом грязном белье, смотреть «Дом-2».

«А от меня отпишитесь»,

— добавил Прилучный.

Напоминаем, что ходят слухи о романтической связи Прилучного и актрисы Мирославы Карпович. В сети все чаще появляются доказательства их совместного время препровождения. Актеру так надоели вопросы, что он даже закрыл страницу в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце.