Павел Прилучный возмутился из-за интереса к его личной жизни

Павел Прилучный возмутился из-за интереса к его личной жизни
Павел Прилучный поделился фотографией с рыбалки. Фото: instagram.com/bugevuge

Он в жесткой форме попросил не задавать ему вопросов о возлюбленной.

Об этом стало известно 22 июля. Актер Павел Прилучный не выдержал и ответил одному из поклонников на вопрос о личной жизни под постом в Instagram. Он написал, что его роман касается только его самого и интересовать других не должны. Артист призвал всех, кому нравится копаться в чужом грязном белье, смотреть «Дом-2».

«А от меня отпишитесь»,

— добавил Прилучный.

Напоминаем, что ходят слухи о романтической связи Прилучного и актрисы Мирославы Карпович. В сети все чаще появляются доказательства их совместного время препровождения. Актеру так надоели вопросы, что он даже закрыл страницу в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце.

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