Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце

Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце
Мирослава Карпович - новая избранница актера. Фото: Instagram

При этом актрисе как будто все время мало.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники. Актер Павел Прилучный, рассказывают анонимы, встречался с коллегой Мирославой Карпович на протяжении года – тогда артист еще состоял в браке. Сейчас он может проводить больше времени с возлюбленной и тратит на нее миллионы, которые были накоплены в отношениях с Агатой Муцениеце. Карпович в одном из разговоров упомянула, что ей подарили крупную сумму. Источники уточняют, что девушке все время мало и она хочет еще.

Сейчас Прилучный даже подарил актрисе новенький Range Rover, принадлежавший ранее супруге актера. До сих пор парочка не комментирует слухи о своем романе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце рассказала о своих переживаниях из-за нового романа Прилучного.

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