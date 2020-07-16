Муцениеце рассказала о своих переживаниях из-за нового романа Прилучного

Актриса Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный развелись около месяца назад. Девушка тяжело переносила разрыв и во многих интервью говорила, что любит своего бывшего мужа и не исключает, что они когда-нибудь сойдутся. Однако, Прилучный переживать перестал намного раньше.

Актер завел роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Позднее стало известно, что новоиспеченная парочка отправилась на отдых в Крым. Более того, с детьми актера от Муцениеце. Позднее девушка призналась, что отпускала на море детей лишь с отцом.

Также звезда «Закрытой школы» решила ответить подписчикам на вопрос о ее состоянии после развода и новостей о новых отношения Прилучного. В своем Instagram-аккаунте Муцениеце честно призналась, что не хочет скрывать того, что ей нелегко все это переживать. При этом, она отметила неравнодушие своих поклонников, которые всячески пытаются ее подбодрить. Актриса их искренне поблагодарила

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце прокомментировала отдых Прилучного и Карпович.