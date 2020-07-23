Врач рассказал, чем питаться в путешествиях

Врач рассказал, чем питаться в путешествиях
Злую шутку пищеварением могут сыграть кисломолочные продукты. Фото: pixabay

Еда для путешествий на поезде не должна быстро портиться. Об этом рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

По его словам, перед путешествиями лучше всего запастись овощами, фруктами, хлебом и твердыми сырами. Мясными изделиями лучше не увлекаться, однако консервы и сырокопченую колбасу никто не отменял.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что во время поездки лучше пить воду или чай без сахара. С собой также не рекомендуется брать кисломолочные продукты.

Буеверов также посоветовал не приобретать еду у торговцев во время остановок поезда. Он объяснил, что такая торговля чаще всего нелегальная. Поэтому от пирожков и прочих готовых блюд лучше воздержаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог назвал время, когда лучше всего худеть.

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