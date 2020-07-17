Диетолог назвал время, когда лучше всего худеть

Диетолог назвал время, когда лучше всего худеть
Худеть надо не к лету, а летом. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил влияние жаркой погоды на возможность похудеть.

По его мнению, есть определенное время, когда это сделать не представляет труда. Специалист отметил, что в течение жаркого времени сбросить лишний вес легче всего, поэтому за лето это сделать реально.

Как сообщает радио Sputnik, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии подчеркнул, что в теплое время года избавиться от лишних килограмм проще еще и потому, что заметно снижается аппетит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что можно есть на ночь и не толстеть. По словам диетолога, кисломолочные продукты не провоцируют тяжести в желудке, а также легко утоляют голод.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
диетолог похудение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвал время, когда лучше всего худеть
Камеры на КАД начнут ловить «гонщиков» на участках ремонта
На элеронную почту Пулково анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов
Маршруты автобусов изменят из-за работ на улице Коммуны
На Новомалиновской вспыхнул ангар с мусорными пакетами
Филиалы музея Пушкина открываются для посетителей
Закрытие фитнес-центров негативно скажется на здоровье петербуржцев
Во дворе дома Семенова расчистили стариное мощение