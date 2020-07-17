Диетолог назвал время, когда лучше всего худеть

Худеть надо не к лету, а летом. Фото: pixabay

Худеть надо не к лету, а летом. Фото: pixabay

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил влияние жаркой погоды на возможность похудеть.

По его мнению, есть определенное время, когда это сделать не представляет труда. Специалист отметил, что в течение жаркого времени сбросить лишний вес легче всего, поэтому за лето это сделать реально.

Как сообщает радио Sputnik, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии подчеркнул, что в теплое время года избавиться от лишних килограмм проще еще и потому, что заметно снижается аппетит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что можно есть на ночь и не толстеть. По словам диетолога, кисломолочные продукты не провоцируют тяжести в желудке, а также легко утоляют голод.