Депутаты приняли закон о вейпах и кальянах

Госдума приняла закон о вейпах и кальянах. Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон о вейпах и кальянах. Фото: unsplash.com

Государственная дума РФ приняла закон, который подводит вейпы, кальяны и снюсы под антитабачное законодательство. Теперь за нарушения курильщикам грозят штрафы.

На всю никтотиносодержащую продукцию будут распространены требования и ограничения к табачной продукции и соответствующая административная ответственность. Так, за вовлечение лиц до 18 лет в использование электронных курительных изделий и курение в запрещенных местах ждут штрафы.

Новые нормы также запрещают курить кальяны, вейпа и другую никотиносодержащую продукцию на общих территориях в коммунальных квартирах.

Запрет на курение электронных изделий будет действовать в тех же местах, где запрещено курение обычных сигарет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково пассажира задержали за курение на борту самолета Москва — Петербург.