В ТРК «Гранд Каньон» нашли труп с пробитой головой

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти 49-летнего дворника. Тело его нашли в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» в Выборгском районе.
Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 22 июля в полицию поступило сообщение от диспетчера службы «03». Он передал, что в торговом центре на проспекте Энгельса, 154 обнаружили труп мужчины.
Выяснилось, что погибший работал дворником. По одной из версий, причиной его смерти могла стать черепно-мозговая травма. Записи с камер наблюдения показали, что дворника в служебном коридоре толкнул другой мужчина и скрылся.
По подозрению в полицию доставили 55-летнего мужчину. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории мусороперегрузочного комплекса на Автобусной улице нашли труп. На теле обнаружены колото-резаные ранения в области уха и шеи.