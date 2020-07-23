В ТРК «Гранд Каньон» нашли труп с пробитой головой

В ТРК &#171;Гранд Каньон&#187; нашли труп с пробитой головой
ТРК "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса. Фото: google maps

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти 49-летнего дворника. Тело его нашли в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 22 июля в полицию поступило сообщение от диспетчера службы «03». Он передал, что в торговом центре на проспекте Энгельса, 154 обнаружили труп мужчины.

Выяснилось, что погибший работал дворником. По одной из версий, причиной его смерти могла стать черепно-мозговая травма. Записи с камер наблюдения показали, что дворника в служебном коридоре толкнул другой мужчина и скрылся.

По подозрению в полицию доставили 55-летнего мужчину. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории мусороперегрузочного комплекса на Автобусной улице нашли труп. На теле обнаружены колото-резаные ранения в области уха и шеи.

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