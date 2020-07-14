На Автобусной под слоем мусора нашли труп

Мужчина скончался около двух дней назад. Фото: pixabay.com

Мужчина скончался около двух дней назад. Фото: pixabay.com

На теле зафиксировали колото-резаные ранения в области уха и шеи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, бездыханное тело нашли на территории мусороперегрузочного комплекса на Автобусной улице в Приморском районе. Оно лежало под слоем мусора, на трупе обнаружили колото-резаные ранения в области уха и шеи. Одежда на погибшем успела сгнить. По предварительным данным, мужчина скончалась около двух суток назад.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пока что личность скончавшегося не установлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожарные Гатчинского района нашли труп пенсионерки в квартире. Причины и обстоятельства смерти пенсионерки не уточняются.