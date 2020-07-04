Пожарные Гатчинского района нашли труп пенсионерки в квартире

Пожарные вскрыли двери одной из квартир в Гатчинском районе Ленобласти. Внутри был обнаружен труп пожилой женщины.

О возможном происшествии стало известно утром 3 апреля. В полицию сообщили, что жительница квартиры не подает признаков жизни. Информация была передана в МЧС.

Примерно в 8:32 дежурная смена 42-й Пожарно-спасательной части выехала на место. Специалисты вскрыли дверь квартиры с помощью ручной гидравлики и обнаружили тело, сообщили в группе 18-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

Причины и обстоятельства смерти пенсионерки не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга обнаружили труп пожилого уроженца Марийской АССР. Его тело нашли в Неве. На вид умершему около 80 лет.