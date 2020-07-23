В Никольском 12-летний мальчик приставал к 8-летнему другу, мама подала заявление

В Тосненском районе Ленобласти «игры» двух мальчиков закончились разбирательствами в полиции. По словам матери одного из детей, к ее сыну приставали.

О случившемся стало известно в среду, 22 июля. Утром в отдел полиции обратилась 43-летняя женщина. Как стало известно gazeta.spb.ru, она рассказала, что 12-летний школьник совершил в отношении ее 8-летнего сына насильственные действия сексуального характера.

Когда и при каких обстоятельствах это произошло — не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская полиция задержала злоумышленника, которого подозревают в развратных действиях в отношении двух девочек в примерочной магазина одежды в центре города.