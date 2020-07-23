В Петербурге бизнесмен получил штраф за продажу алкоголя в ночное время

В Петербурге бизнесмен получил штраф за продажу алкоголя в ночное время
Продавец магазина в запечатанном виде на вынос реализовал алкогольную продукцию после 22 часов. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе Петербурга прокуратура выявила продажу алкоголя в ночное время в одном из магазинов. Теперь предпринимателю предстоит выплатить штраф.

Сотрудники наведались в магазин, расположенный в доме №1 по улице Халтурина. Они установили, что в помещении можно было приобрести алкогольную продукцию в запечатанном виде на вынос после 22 часов.

Как сообщили в прокуратуре города, по факту нарушения правил продажи спиртного возбудили дело об административном правонарушении.

Предпринимателю назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлена незаконная продажа алкоголя. Результаты проверки были направлены в УМВД России по Адмиралтейскому району, где, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

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