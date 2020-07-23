Росгвардейцы поймали похитителей скамейки на Дыбенко

Из центра приема платежей энергетической компании на улице Дыбенко в Петербурге похитили банкетку. Скамейку забрали двое нетрезвых мужчин.

Мужчины 22 июля зашли в центр приема платежей для того, чтобы укрыться от дождя. Там они, как заявляют работники, начали вести себя шумно. Сотрудники настояли на том, чтобы мужчины покинули помещение. Из центра они ушли со скамейкой из зала клиентов.

Персонал передал информацию о произошедшем в центр оперативного управления ОВО по Невскому району. После чего мужчин по «горячим» следам задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти.

Один из задержанных ранее был судим за хранение наркотиков и психотропов, кражу и применение насилия в отношении сотрудников власти.

Скамейка изъята. Мужчины переданы в отдел полиции.

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