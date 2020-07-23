Совершаеву и Бельского могут наградить за заслуги в организации выборов

Центральная избирательная комиссия вручит почетные знаки «За заслуги в организации выборов». Претендентами на награды от Петербурга стали вице-губернатор Александр Бельский и заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева.

Их кандидатуры утвердили на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии в четверг, 23 апреля.

Почетный знак ЦИК «За заслуги в организации выборов» будет вручен за организацию и проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Растянуть его на неделю было решено в связи с пандемией коронавируса для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию на участках. Явка в Петербурге составила 74,74%. Поправки поддержали 77,66% или 2,2 млн человек, против высказались 21,63% проголосовавших.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в силу поправки к Конституции вступили 4 июля.