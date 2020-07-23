Жевательная резинка помогает похудеть и избавиться от стресса

Жевательная резинка помогает похудеть и избавиться от стресса
Жевательная резинка полезна при похудении и стрессе. Фото: pixabay

О пользе жевательной резинки при похудении и стрессе рассказала главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Как сообщает «Москва», жевательная резинка может помочь тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, поскольку во время жевания человек реже устраивает перекусы. Это происходит из-за работы жевательных мышц, что позволяет контролировать тягу к еде.

Кроме того, диетолог назвала повторяющиеся движения челюстью хорошим способом справиться со стрессом. Она отметила, что из-за волнения человек может набрать лишние килограммы.

Также, по словам врача, жевательная резинка способствует стимуляции слюноотделения. Оказывается, что это полезно для ротовой полости, поскольку слюна смывает остатки еды, а также останавливает размножение бактерий благодаря содержащимся в ней веществам.

Помимо этого, жевание резинки положительно влияет на краткосрочную память.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие продукты способствуют похудению.

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