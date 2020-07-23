В Петербург не пустили гнилые сливы из Сербии

Сливы не пустили в город. Фото: Pixabay

Сливы не пустили в город. Фото: Pixabay

Сотрудники управления Россельхознадзора запретили выпуск на территорию России партию пораженных гнилью слив весом в три тонны. Фрукты направлялись в адрес одного из петербургских предприятий сетевой розничной торговли,

Как сообщили в пресс-службе управления, в июле должностное лицо пункта по карантину растений «Южный» Россельхознадзора проверил партию свежих слив, хранящихся на территории склада. Оказалось, что в партии сербских слив были обнаружены сгнившие плоды.

В лаборатории эксперты подтвердили наличие опасного карантинного заболевания плодовых культур — бурой монилиозной гнили.

В результате было принято решение о запрете выпуска зараженной партии на территорию России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 66 тонн манго, прибывшего в Петербург из Бразилии.