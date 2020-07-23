Арестантов из «Крестов» судят за избиение сокамерника палкой по ягодицам

Арестантов из &#171;Крестов&#187; судят за избиение сокамерника палкой по ягодицам
Суд рассмотрит дело о вымогательстве в "Крестах". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве в СИЗО «Кресты». Перед судом предстанут трое арестантов.

Как полагает следствие, обвиняемые потребовали у сокамерника 20 тыс. рублей. Мужчина подвергся угрозам и был избит в одной из камер. Арестанты толкнули его на кровать, после чего избили деревянной палкой. Произошедшее они снимали на камеру.

«Видеозапись нанесения потерпевшему ударов палкой в область ягодиц была распространена в сети «Интернет», — напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мать потерпевшего, боясь за жизнь сына, перевела обвиняемым часть суммы — 3 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключение уголовное дело направят на рассмотрение в Колпинский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что видео с избиением заключенного опубликовала организация Gulagu.net, защищающая права человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вымогательство заключенные кресты новости спб прокуратура сизо


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Реставрация Новодевичьего монастыря в Петербурге завершится осенью 2021 года
Власти Петербурга создают рабочую группу для регулировки работы малых баров ...
Ножом в сердце: петербурженку обвиняют в убийстве своего мужа
Арестантов из «Крестов» судят за избиение сокамерника палкой по ...
Фотограф из Петербурга победил в конкурсе снимков на iPhone
Дворик Нельсона в Петербурге очистят от граффити
Бывший тренер «Зенита» возглавил киевское «Динамо»
В Москве и Сибири задержали более 20 участников террористической ячейки