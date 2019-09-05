Сотрудников СИЗО «Кресты» обвинили в вымогательстве

Фигурантами уголовное дела стали и 23- и 24-летние сотрудники СИЗО «Кресты-2», а также 26-летний подсудимый. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по Петербургу.

Двое мужчин и подсудимый обвиняются в вымогательстве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Согласно версии следствия, в середине июля подозреваемый потребовали 20 тысяч рублей от 21-летнего обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, находясь в помещении камеры. Они избили потерпевшего после того, как он заявил, что у него не получилось найти такую сумму. Затем один из подозреваемых позвонил родным потерпевшего и потребовал у них деньги взамен на здоровье мужчины. Родственники перевели 3000 рублей на карту знакомой одного из подозреваемых.

В начале августа организация Gulagu.net, защищающая права человека, опубликовала видео с пытками заключенного. На кадрах можно заметить, как один из сотрудников УФСИН избивает мужчину деревянной палкой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что УФСИН проверит видео с поркой заключенного “Крестов”.