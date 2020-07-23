Дерево упало на иномарку на улице Симонова из-за сильного ветра

Во время непогоды в Петербурге опять начали падать деревья. На этот раз пострадала иномарка Nissan, припаркованная во дворе дома на севере города.

Очевидцы рассказали о происшествии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло днем в четверг, 23 июля, во дворе дома №7/1 по улице Симонова. Там упало огромное дерево, его вырвало вместе с корнями.

«Там не ветки, это дерево с корнем вырвало. Падало очень медленно, прилегало. В принципе повезло, пострадали только пластиковые усы на капоте», — рассказала петербурженка.

Судя по снимкам, опубликованным в группе, упавшее дерево чудом не задело еще одну иномарку, до которого оставалось около метра.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усиление ветра и дожди ждут Петербург в четверг.