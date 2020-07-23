В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст XVIII века

В Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» маленький хулиган сбросил на мраморный пол «бюст умирающего гиганта», находящийся на пьедестале.

Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Царское село». Накануне, 22 июля, бронзовая голова XVIII века упала на мраморный пол и получила серьезные повреждения. Услышав грохот, к бюсту подбежали охранники, которые быстро нашли хулигана.

Оказалось, что бюст сбросил школьник, который был в парке с семьей. Родители малолетнего посетителя пытались убедить службу безопасности, что многокилограммовый бюст свалился «по неосторожности» ребенка. В любом случае, платить за реставрацию скульптуры придется родителям.

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