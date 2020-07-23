Путин провел телефонные переговоры с Трампом

В ходе общения были затронуты важнейшие темы.
Сегодня, 23 июля, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп связались по телефону. Особое внимание в ходе диалога было уделено контролю над вооружением и организации международной безопасности. В рамках обсуждения данных вопросов будут проводиться дальнейшие консультации между представителям стран. Очень важно, чтобы ситуация с вооружением находилась под контролем, а страны не устраивали своеобразные гонки, наращивая свои мощности в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Иранская программа также была упомянута лидерами. В данной ситуации важно объединяться, чтобы держать на контроле ситуацию с ядерным оружием, которому нельзя давать активного распространения.
Помимо этого главы стран сошлись на том, что они готовы развивать торгово-экономические связи.
Затронута была и тема коронавируса. Сотрудничество России и США по вопросам пандемии активно приветствуется.
Представители Кремля рассказали, что переговоры были очень продуктивными.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп признался, что США устраивали кибератаку против российской компании.