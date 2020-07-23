Матч за Суперкубок России может пройти в Москве

Известно, что для проведение итогового матча рассматривалось несколько арен.

Предварительной датой проведения игры стало 7 августа. Информация об этом появилась на сайте Российской Премьер-лиги.

Решение о выборе стадиона принималось с учетом действующих ограничений из-за коронавирусной инфекции. Приоритетной стала «ВЭБ-Арена» в Москве, так как в городе уже с 1 августа максимально разрешенное количество зрителей на трибунах достигнет 50% от всей вместимости.

Помимо арены ЦСКА рассматривался вариант с «Мордовия-Арена» из Саранска, а также с петербургской «Газпром-Арена». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Окончательное решение будет принято исполнительным комитетом РФС завтра, 24 июля.

На данный момент известно, что в Суперкубке примет участие «Зенит», так как он является чемпионом Российской Премьер-Лиги нынешнего игрового сезона. Вторая команда пока не определена. Если «Химки» обыграют сине-бело-голубых в финале Кубка России, который пройдет 25 июля, то они встретятся вновь. В случае проигрыша «Химок», соперником «Зенита» станет Локомотив, расположившийся на втором месте в турнире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» завершил чемпионат волевой победой над «Ростовом».