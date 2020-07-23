Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым

Расставание актрисы и юмориста продолжает приковывать внимание неравнодушных поклонников и любителей светских сплетен. Бывшие возлюбленные и сами не против поддерживать интерес к себе в этот период, поэтому активно шутят над своим бракоразводным процессом.

Вчера, 23 июля, Асмус опубликовала новые фотографии в свой профиль Instagram. На них она предстала сидящей на мопеде, облокотившись на гору цветных вещей. Сопроводила снимки актриса весьма ироничной подписью: «Разделили имущество». В шутку намекнув, что эти вещи как бы являются совместно нажитыми с Гариком Харламовым.

Поклонники юмор оценили. Кто-то спросил, удалось ли поделить все поровну, а кто-то поинтересовался, почему Асмус пришлось тащить все вещи на себе без помощи экс-супруга. Некоторые комментаторы отметили, что вещей маловато.

В любом случае стоит оценить подобные шутки. Ведь относиться с юмором к подобным сложным ситуациям особенно важно. К тому же, актеры остались в хороших отношениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус.