Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус

Ранее актриса сообщила поклонникам, что решение о разводе первая приняла именно она.

Недавно юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус рассказали своим поклонникам, что решили расстаться. Новость всех очень удивила, ведь супруги были очень гармоничной парой.

Позже выяснилось, что инициатором стала все-таки не Асмус, а Харламов. Именно он является истцом в судебном разбирательстве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Что послужило причиной разрыва пока является загадкой. Но уже известно, что их общая дочь Настя останется жить с мамой. А вот разделить имущество и договориться об алиментах мирно артистам не удалось. Поэтому данные вопросы придется урегулировать через суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус. Хейтеры в интернете ранили юмориста своими оскорбительными высказываниями про жену.