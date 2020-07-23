Ким Кардашьян рассказала поклонникам о биполярном расстройстве Канье Уэста

Американская телезвезда решила объяснить странное поведение своего мужа.

Напомним, рэпер Канье Уэст недавно опубликовал большое количество сообщений в своем Twitter, где позволил рассказать много лишнего про свою личную жизнь, чем ввел шок не только фанатов, но и членов своей семьи. В частности, он рассказал о желании развестись с женой, с которой якобы пытается расстаться долгое время.

Позднее Кардашьян опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором объяснила, что происходит. Она напомнила, что у ее мужа диагностировано биполярное расстройство личности. В настоящее время его состояние ухудшилось, но он все равно все тот же хороший человек, которым и являлся всегда. Модель объяснила, что человека с данным расстройство сложно заставить лечиться, а также попросила не осуждать рэпера в непростые времена. Она отметила, что близкие к их семье люди знают, что иногда слова Уэста не совпадают с его действиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Канье Уэст сообщил о желании баллотироваться на пост президента США.