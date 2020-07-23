Ким Кардашьян рассказала поклонникам о биполярном расстройстве Канье Уэста

Ким Кардашьян рассказала поклонникам о биполярном расстройстве Канье Уэста
Ким Кардашьян. Фото: Instagram

Американская телезвезда решила объяснить странное поведение своего мужа.

Напомним, рэпер Канье Уэст недавно опубликовал большое количество сообщений в своем Twitter, где позволил рассказать много лишнего про свою личную жизнь, чем ввел шок не только фанатов, но и членов своей семьи. В частности, он рассказал о желании развестись с женой, с которой якобы пытается расстаться долгое время.

Позднее Кардашьян опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором объяснила, что происходит. Она напомнила, что у ее мужа диагностировано биполярное расстройство личности. В настоящее время его состояние ухудшилось, но он все равно все тот же хороший человек, которым и являлся всегда. Модель объяснила, что человека с данным расстройство сложно заставить лечиться, а также попросила не осуждать рэпера в непростые времена. Она отметила, что близкие к их семье люди знают, что иногда слова Уэста не совпадают с его действиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Канье Уэст сообщил о желании баллотироваться на пост президента США.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
биполярное расстройство канье уэст ким кардашьян


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Екатерина Климова поделилась подробностями своей личной жизни
СМИ: Роберт Паттинсон собрался жениться
Ким Кардашьян рассказала поклонникам о биполярном расстройстве Канье Уэста
Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Харламовым
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых людей
Волонтеры вышли на борьбу с нелегальной рекламой в Петербурге
На Маяковской останавливали эскалатор из-за падения женщины
Кинотеатры Петербурга могут заработать в августе