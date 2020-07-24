Екатерина Климова поделилась подробностями своей личной жизни

Актриса год назад пережила очередной развод с актером Гела Месхи.

Российская актриса Екатерина Климова может похвастаться множеством успешных ролей в кино. Однако, в личной жизни все далеко не так гладко. Артистка пережила три развода. В браках у нее появилось четверо детей.

Но стоит отметить, что Климова унывать не собирается. Она сообщила, что в личной жизни в данный момент у нее все хорошо. Актриса отметила, что, если она не находится в браке, то это не значит, что она одинока. Артистка просто не хочет привлекать к себе много внимания, ведь в приоритете у нее ее творческая деятельность.

Напомним, в официально зарегистрированных отношения актриса была с тремя людьми: ювелиром Ильей Хорошиловым, актером Игорем Петренко, а также с актером Гелой Месхи. Климова является счастливой матерью четверых детей — Лизы, Корнея, Матвея и Бэллы. Примечательно, что она не исключает, что снова станет матерью. Главное, чтобы будущий отец был хорошим человеком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 4-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой засняла маму в бикини.