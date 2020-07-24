Эксперты не советуют россиянам сушить белье на свежем воздухе

Так оно становится только грязнее.

Об этом стало известно 23 июля. Обо всем рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в разговоре с радио Sputnik. Он считает, что россияне, проживающие в городах, зря сушат белье и одежду на свежем воздухе – например, вывешивая на балкон. В таком случае влажная ткань становится фильтром, на который осаждаются взвешенные частицы такие как тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин.

Получается, что человек получает не чистое и свежее белье, а белье, собравшее на себе вредоносные элементы таблицы Менделеева. В результате у граждан может повыситься риск возникновения опухолей.

Сушить белье таким способом можно, если россиянин проживает в экологически чистом районе вдали от оживленных дорог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт дала совет тем, кто засыпает на рабочем месте.