Эксперт дала совет тем, кто засыпает на рабочем месте

На сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки. Фото: pixabay

На сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки. Фото: pixabay

Она считает, что проблема есть у тех, кто должен больше отдыхать.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Советами поделилась врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что если сонливость чувствуется регулярно, это значит, что человек слишком поздно ложится спать и ему нужно пересмотреть свой график. Также на качество сна влияет храп – проблема мешает наслаждаться отдыхом. Эксперт не советует пить энергетики, чай, кофе, а также принимать холодный душ, чтобы взбодриться.

Лучше всего помогает побороть сонливость физическая активность – прогулки, пробежки, отжимания и приседания. Также эффективна обычная вода.

«Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться»,

— объяснила Павлова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, что поздний сон может представлять опасность для здоровья подростков.