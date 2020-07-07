Ученые выяснили, что поздний сон может представлять опасность для здоровья подростков

Канадские ученые пришли к выводу, что подростки-«совы» во взрослой жизни чаще «жаворонков» сталкиваются с астмой и аллергией.

Работа исследователей из Университета Альберты была опубликована в научном издании ERJ Open Research. Выяснилось, что люди, у которых диагностирована астма, изначально обладают более «чувствительными» и легкими, на них сильное влияние оказывает пыль, грязь и физические нагрузки. Поздний сон, как выяснили ученые, делает слабее иммунную систему, а значит, повышает риск развития легочных заболеваний.

В эксперименте, который доказал это утверждение, участвовали 1,6 тысяч индийский подростков 13-14 лет. У тех, кто предпочитает поздний отход ко сну, риск развития аллергического ринита был выше в 2 раза, а астмы — в 3 раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили генетические мутации, которые повышают риск смерти при заражении коронавирусной инфекцией.