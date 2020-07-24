На Испытателей взломали квартиру и вынесли бриллианты и жемчуг

Злоумышленнику понадобилось полчаса на то, чтобы подобрать ключ.

Все случилось накануне, 23 июля. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось в Приморском районе на проспекте Испытателей. Там злоумышленник, подобрав ключ к квартире, проник внутрь. Преступнику понадобились считанные минуты, чтобы обчистить помещение – он вынес оттуда золотые кольца с бриллиантами, золотые цепочки и бусы из жемчуга. Ущерб оценили в 360 тысяч рублей, злоумышленник благополучно скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента и разыскивают подозреваемого, но пока безуспешно.

Отмечается, что уже изъяты отпечатки пальцев, также планируют отсмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после травмирования ребенка в квесте возбудили дело.