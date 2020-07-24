Писательница Татьяна Толстая раскритиковала Собчак

Очевидно, что женщина не испытывает симпатии к телеведущей из-за многих вещей.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Писательница Татьяна Толстая дала интервью для YouTube-шоу SRSLY. В его рамках она обсудила личность телеведущей Ксении Собчак, оценила некоторые ее поступки. Писательница считает, что у журналистки есть дар – она умеет любую ситуацию превращать в фарс. Толстая припомнила участие в выборах, а также решение выйти замуж за актера Виторгана. Писательница назвала артиста бедным и никому ненужным. Она при этом восхитилась Собчак как интервьюеров, сравнив ее с пиявкой.

«У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится»,

— отметила Толстая.

Также писательница убеждена, что Собчак по силам тягаться только со слабыми соперниками, именно поэтому она конфликтует с балериной Анастасией Волочковой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак требует возбудить уголовное дело из-за нападения на ее съемочную группу.